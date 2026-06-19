Las selecciones de Escocia y Marruecos se enfrentarán este viernes 19 de junio por la segunda fecha del Grupo C del Mundial 2026, en un compromiso que puede comenzar a definir el futuro de ambos equipos en la Copa del Mundo.

Los escoceses llegan con tres puntos después de vencer 1-0 a Haití en la jornada inaugural, mientras que Marruecos protagonizó uno de los resultados más destacados del arranque del torneo al empatar 1-1 frente a Brasil.

Con la clasificación a octavos de final en juego, ambos equipos saben que una victoria puede resultar determinante.

¿A qué hora juega Escocia vs. Marruecos?

País Hora Perú 5:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. Chile 6:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. Escocia 11:00 p.m. Marruecos 11:00 p.m.

¿Dónde ver Escocia vs. Marruecos EN VIVO?

De acuerdo con la programación difundida para Perú, el partido será transmitido por DSports.

Asimismo, los aficionados podrán seguir el encuentro a través de DGO y las plataformas digitales con derechos de emisión del Mundial 2026.

Escocia sueña con volver a ser protagonista

La selección escocesa comenzó con buen pie su participación en el Mundial tras superar a Haití en un encuentro muy disputado.

El conjunto británico busca consolidar una generación que ha permitido al país regresar con mayor frecuencia a los grandes torneos internacionales.

Escocia destaca por su intensidad, disciplina táctica y fortaleza física, virtudes con las que intentará acercarse a una clasificación histórica a los octavos de final.

Una victoria en esta segunda fecha dejaría a los escoceses muy cerca de asegurar su pase a la siguiente ronda.

Marruecos quiere confirmar su crecimiento mundialista

La selección marroquí continúa consolidándose como una de las principales potencias africanas.

Después de convertirse en la primera selección de África en alcanzar las semifinales de una Copa del Mundo en Qatar 2022, los “Leones del Atlas” mantienen la ambición de seguir haciendo historia.

El empate ante Brasil en el debut ratificó que Marruecos continúa siendo uno de los equipos más competitivos del torneo.

Su velocidad, orden defensivo y capacidad para atacar por las bandas lo convierten en un rival peligroso para cualquier selección.

Un duelo importante en el Grupo C

Brasil, Marruecos, Escocia y Haití integran una de las zonas más atractivas del Mundial 2026.

Mientras Escocia lidera provisionalmente con tres puntos, Marruecos buscará una victoria que le permita dar un paso decisivo hacia los octavos de final.

El resultado de este encuentro también podría influir en las aspiraciones de Brasil, uno de los favoritos del grupo.

Datos clave

Partido: Escocia vs. Marruecos.

Competencia: Mundial 2026.

Fecha: Viernes 19 de junio.

Hora en Perú: 5:00 p.m.

Grupo: C.

Transmisión: DSports y DGO.

Escocia derrotó a Haití en el debut.

Marruecos empató con Brasil.

El ganador quedará cerca de los octavos de final.