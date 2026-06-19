La selección de Estados Unidos enfrentará a Australia este viernes 19 de junio por la segunda jornada del Grupo D del Mundial 2026, en un partido que puede comenzar a definir el futuro de ambas selecciones en la Copa del Mundo.

Los estadounidenses llegan con ventaja tras golear 4-1 a Paraguay en la primera fecha, mientras que los australianos comenzaron con una victoria de 2-0 sobre Turquía.

Con ambos equipos liderando el grupo con tres puntos, el duelo aparece como uno de los más atractivos de la jornada.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs. Australia?

País Hora Perú 2:00 p.m. Colombia 2:00 p.m. Ecuador 2:00 p.m. Bolivia 3:00 p.m. Venezuela 3:00 p.m. Chile 3:00 p.m. Argentina 4:00 p.m. Uruguay 4:00 p.m. México 1:00 p.m. Estados Unidos (ET) 3:00 p.m. Australia (Sídney) 5:00 a.m. (sábado)

¿Dónde ver Estados Unidos vs. Australia EN VIVO?

De acuerdo con la programación difundida para Perú, el encuentro será transmitido por DSports.

Asimismo, podrá seguirse mediante DGO y las plataformas digitales autorizadas con los derechos de emisión del Mundial 2026.

Estados Unidos quiere aprovechar su condición de anfitrión

La selección estadounidense llega al Mundial 2026 con el objetivo de consolidar el crecimiento mostrado en los últimos años y aprovechar el impulso de jugar en casa.

La goleada sobre Paraguay confirmó las aspiraciones del equipo norteamericano, que busca regresar a los cuartos de final por primera vez desde Corea-Japón 2002.

Con una generación de futbolistas que militan en las principales ligas europeas, Estados Unidos combina intensidad, velocidad y un estilo ofensivo que le permite ilusionarse con una campaña histórica.

Una victoria ante Australia podría asegurar matemáticamente su presencia en los octavos de final.

Australia quiere seguir sorprendiendo en el Grupo D

Los “Socceroos” comenzaron el Mundial con un sólido triunfo frente a Turquía y llegan con la confianza de poder competir ante uno de los anfitriones.

La selección oceánica ha demostrado en los últimos torneos una notable capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego y suele destacar por su orden táctico y fortaleza física.

Australia aspira a repetir las buenas actuaciones que le permitieron alcanzar los octavos de final en Qatar 2022 y dar un paso importante hacia una nueva clasificación.

Un duelo por el liderato del Grupo D

Estados Unidos y Australia comparten el primer lugar del grupo con tres unidades, mientras que Paraguay y Turquía necesitan recuperarse en la segunda jornada.

Por ello, el ganador del encuentro quedará muy cerca de avanzar a la fase eliminatoria y, además, tendrá grandes opciones de terminar como líder de la zona.