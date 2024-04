Exesposa de Kaká, revela por qué se divorció del futbolista y genera polémica: “Era demasiado perfecto”

Las recientes declaraciones de Caroline Celico, exesposa del famoso futbolista brasileño Kaká, han generado polémica en redes sociales, la influencer reveló el insólito motivo por el que decidió separarse del exjugador del Real Madrid.

En una reciente entrevista Celico confesó que ella ya “no era feliz” con Kaká, motivo por el que su matrimonio no funcionó y decidieron acabar con su relación. No obstante, el motivo que acabó con la felicidad de la modelo ha dejado en shock a los usuarios.

Exesposa de Kaká reveló porque se divorció de Kaká

Durante la entrevista, Caroline Celico aclaró que el futbolista nunca le fuel infiel y que junto a él formó una familia maravillosa, pero eso no era suficiente porque sentía que “faltaba algo” y que el problema es que Kaká era “demasiado perfecto”.

“ Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí ”, expresó la exesposa del futbolista brasileño sobre su divorcio.

Usuarios reacciones a las revelaciones de la exesposa de Kaká

La revelación de Caroline Celico ha sorprendido a los usuarios en redes sociales, pues consideraban a los ahora exesposos como una de las parejas más sólidas del fútbol internacional. Cabe recordar que Kaká y Caroline mantuvieron un romance durante 9 años y tienes dos hijos juntos, por lo que la noticia de su divorcio en 2015, aparentemente de mutuo acuerdo dejó en shock a sus seguidores.

A través de redes sociales, los hinchas del futbolista brasileño hicieron todo tipo de comentarios que ha dejado opiniones divididas sobre si un hombre “demasiado perfecto” es motivo para una separación.

“ Si crees que no sos suficiente, recorda que a Kaká lo dejó la esposa por ser demasiado perfecto ”, “ Si a Kaka lo dejaron por ser demasiado perfecto, que nos esperara a nosotros que somos simples mortales ”, “ Engañaron a Kaká que no toma, no fuma, no baila pegao, tiene más de 100 millones y es lindo ”, son algunos de los comentarios en X (Twitter) a favor del futbolista.

Si crees que no sos suficiente, recorda que a Kaká lo dejó la esposa por ser demasiado perfecto.pic.twitter.com/M9PGucHg4q — TDTV (@tdtvhn) April 12, 2024

