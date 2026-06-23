El extraordinario arranque de Lionel Messi en el Mundial 2026 continúa generando elogios en el mundo del fútbol. El delantero argentino, que disputa su sexta Copa del Mundo, acumula cinco goles en apenas dos presentaciones, gracias a un triplete en la victoria por 3-0 sobre Argelia y un doblete en el triunfo 2-0 frente a Austria, actuaciones que le permitieron convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales.

Las exhibiciones del actual jugador del Inter Miami no pasaron desapercibidas para varias leyendas del fútbol. Uno de los más entusiastas fue Zlatan Ibrahimovic, quien actualmente se desempeña como comentarista del torneo para Fox Sports y no ocultó su admiración por el rendimiento del astro argentino.

“Por el momento, es su Mundial”, resumió el exdelantero sueco. “Cinco goles en dos partidos. Yo tengo cero goles en dos Mundiales. No sé dónde va a terminar”, agregó Ibrahimovic, destacando el nivel que ha mostrado Messi en el inicio de la competición.

Otro que se rindió ante el capitán albiceleste fue Thierry Henry. El exatacante francés consideró que el argentino aún tiene margen para seguir creciendo en el campeonato. “Siempre quiere más y eso siempre va a ser así”, afirmó quien compartió equipo con Messi durante su etapa en el Barcelona.

Para Henry, la principal diferencia respecto a anteriores participaciones mundialistas es la tranquilidad con la que afronta esta edición. “Él ya ganó la Copa del Mundo. Se nota que no está bajo la misma presión. Ahora está jugando el Mundial con alegría, está muy relajado”, señaló el francés, convencido de que esa libertad puede convertir a Messi en una de las grandes figuras del torneo hasta las instancias decisivas.