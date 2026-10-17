Rocío Graciela Chávez Pimentel, exadministradora temporal de Universitario de Deportes y una de las gestoras del título nacional obtenido por el club en 2013, falleció este viernes 16 de octubre.

La noticia fue confirmada por su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales y posteriormente lamentada por la institución crema.

A través de un pronunciamiento, Universitario de Deportes expresó sus condolencias por el fallecimiento de su exdirectiva y destacó su vínculo con la institución.

Universitario de Deportes lamenta el sensible fallecimiento de la Dra. Rocío Chávez Pimentel, ex administradora concursal del club que ganó el título nacional 2013. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. ¡Descansa en paz, Rocío! 🕊️ https://t.co/2jcBIKA2Yn — Universitario (@Universitario) October 16, 2026

El club se sumó a las muestras de pesar dirigidas a sus familiares, amigos y seres queridos. Por su parte, la familia Chávez Pimentel agradeció las expresiones de solidaridad recibidas tras conocerse la noticia.

Chávez Pimentel se desempeñó como administradora temporal del club merengue y tuvo participación en la gestión que culminó con la obtención del campeonato nacional de 2013.

El velatorio se realizará este sábado 17 de octubre en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, ubicada en la urbanización El Derby, en Surco, de 1:30 p. m. a 9:00 p. m.

En tanto, sus restos serán cremados el domingo 18 en el Camposanto Jardines de la Paz, a partir de las 11:00 a. m.

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