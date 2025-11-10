Mientras los jugadores de FBC Melgar se encuentran con vacaciones adelantadas, en el club trabajan con la renovación de algunos futbolistas para afrontar la temporada 2026.

El primero en alargar su permanencia en el club fue Horacio Orzán (37), que se encargó de llevar la cinta de capitán cuando Bernardo Cuesta estaba ausente. El vínculo del argentino nacionalizado peruano es por todo el 2026.

Orzán, que se ubica en la primera línea de la volante, llegó en el 2021 a Melgar y en el 2026 afrontará la sexta temporada defendiendo la camiseta rojinegra, se ha convertido en uno de los referentes del equipo.

El arquero Ricardo Farro alargó su permanencia en el equipo por todo el 2026, pese a no regularidad en los encuentros de la temporada 2025. Llegó al club Dominó en el 2021, donde jugó 11 encuentros hasta el 2025.

La administración del club evalúa la permanencia de varios futbolistas, basado en el informe del comando técnico. Bruno Portugal es otro de los futbolistas que su contrato vence en el 2025. En la lista también se encuentra Lautaro Guzmán (Argentina), Pier Barrios (Argentina) y Alec Deneumostier. Juan Reynoso trabaja en diseñar la temporada 2026, que comenzará la quincena de diciembre.