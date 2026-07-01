La FIFA informó este miércoles que detectó 89.000 publicaciones ofensivas en redes sociales durante la fase de grupos del Copa Mundial de la FIFA 2026, de las cuales el 11% correspondían a mensajes de carácter racista.

Según el Servicio de Protección en Redes Sociales (SMPS), se analizaron más de seis millones de publicaciones y comentarios, un 33% más que en la misma etapa del Mundial de 2022.

Como resultado del monitoreo, la FIFA señaló que logró ocultar 181.000 comentarios ofensivos e inició investigaciones sobre cerca de mil usuarios presuntamente responsables de este tipo de contenidos.

“Los insultos racistas van en aumento y se han convertido en una amenaza persistente para el bienestar de los jugadores”, indicó el organismo.

Racismo lidera los mensajes ofensivos

La FIFA precisó que los mensajes racistas representan la categoría más frecuente entre las publicaciones ofensivas detectadas desde el inicio del torneo que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México.

Tras la disputa de 72 de los 104 partidos programados, el organismo contabilizó 13 veces más publicaciones injuriosas que en la fase de grupos del Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, cuando se registraron unas 6.700.

La FIFA recordó que en la actual edición participan 48 selecciones, frente a las 32 que disputaron el Mundial de Catar.

Lee aquí: Mbappé pide máxima concentración ante Paraguay y deja de lado los récords

Futbolistas neerlandeses fueron blanco de ataques

El organismo también advirtió que los discursos de odio continuaron durante la fase eliminatoria.

La Real Asociación Neerlandesa de Fútbol denunció que los futbolistas Crysencio Summerville, Justin Kluivert y Quinten Timber recibieron insultos racistas en redes sociales tras fallar sus penales en la eliminación de Países Bajos frente a Marruecos en los dieciseisavos de final del torneo.