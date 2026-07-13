Las selecciones de Francia y España disputarán mañana, desde las 14:00 horas, la primera semifinal del Mundial 2026 en el estadio Dallas, en un compromiso que muchos consideran una final adelantada por el nivel futbolístico que ambos equipos han exhibido a lo largo del torneo. El enfrentamiento se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes clásicos del fútbol europeo.

El choque reúne a la actual campeona de la Eurocopa y a una Francia que llega respaldada por su condición de doble finalista mundialista y campeona del mundo en 2018. Ambas selecciones han superado con autoridad las fases previas del campeonato y ahora buscarán un boleto a la gran final de la Copa del Mundo.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, reconoció la magnitud del compromiso y aseguró que no resulta exagerado catalogarlo como una final anticipada. Además, recordó que España ya sabe cómo vencer a los franceses en instancias decisivas. “Siendo conscientes de su gran potencial, pero también somos el único equipo que les ha ganado en dos semifinales (Eurocopa 2025 y Liga de Naciones 2025)”, afirmó el estratega.

La historia entre ambas selecciones también registra episodios memorables en las Copas del Mundo. En los octavos de final del Mundial de Alemania 2006, Francia dejó en el camino a España, un antecedente que añade un ingrediente especial a un duelo cargado de historia, prestigio y cuentas pendientes.

En el conjunto francés, la principal carta ofensiva es Kylian Mbappé, quien lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026 con ocho tantos, registro que comparte con el argentino Lionel Messi. El atacante cuenta además con el respaldo ofensivo de Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Bradley Barcola, conformando una de las delanteras más peligrosas del certamen.

España, por su parte, basa gran parte de sus aspiraciones en una sólida estructura defensiva. La “Roja” apenas ha recibido un gol en todo el torneo, el cual llegó en los cuartos de final, mientras que en ataque espera la mejor versión de Lamine Yamal, quien ha mostrado una evolución constante y buscará desequilibrar a la defensa francesa con su velocidad y talento.

La única incógnita en el equipo español se mantiene en el mediocampo. Luis de la Fuente guarda con reserva si Pedri o Fabián Ruiz acompañarán a Rodri y Dani Olmo en la zona de creación. La decisión podría ser determinante en un partido que promete emociones y que definirá al primer finalista del Mundial 2026.