La clasificación de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 estuvo acompañada por multitudinarias celebraciones en todo el país, pero también por hechos lamentables. Las autoridades confirmaron que al menos dos personas fallecieron entre la noche del sábado y la madrugada del domingo durante el desarrollo del encuentro frente a Suiza y los festejos posteriores por el pase de la Albiceleste a la siguiente ronda.

Millones de aficionados salieron a las calles para celebrar el triunfo del equipo liderado por Lionel Messi. Con el paso de las horas, los servicios de emergencia atendieron diversas incidencias y varias personas fueron trasladadas a hospitales en diferentes regiones del país debido a accidentes y otros episodios registrados durante las concentraciones.

Uno de los fallecimientos ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, donde un hombre de 51 años sufrió un infarto mientras seguía el partido entre Argentina y Suiza. Pese a la rápida intervención de los servicios médicos, la víctima no logró ser reanimada.

El segundo caso se produjo en la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, donde un joven de 20 años murió tras recibir varios disparos por la espalda en medio de las celebraciones. El ataque provocó momentos de pánico entre cientos de personas que se encontraban reunidas en la vía pública para festejar la clasificación.

Los festejos también derivaron en incidentes en el centro de Buenos Aires, especialmente en los alrededores del Obelisco, donde miles de hinchas se congregaron para celebrar el pase a las semifinales. La Policía intervino para dispersar a varios grupos que permanecían en la zona y restablecer el orden público.

Mientras las autoridades continúan investigando los hechos registrados durante la jornada, la selección argentina ya centra su atención en el próximo desafío. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni enfrentará este miércoles 15 de julio a Inglaterra por un lugar en la gran final del Mundial 2026, en uno de los encuentros más esperados del torneo.