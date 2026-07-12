El entrenador de Suiza, Murat Yakin, manifestó su malestar tras la derrota por 3-1 frente a Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 y cuestionó la expulsión de Breel Embolo, una acción que, a su juicio, terminó condicionando el desarrollo del encuentro disputado el sábado en Kansas City.

La jugada polémica se produjo a los 72 minutos, cuando el árbitro mostró inicialmente una tarjeta amarilla al argentino Leandro Paredes por una supuesta infracción sobre Embolo. Sin embargo, tras la intervención del VAR, la decisión fue corregida al determinar que el delantero suizo había simulado la caída, por lo que recibió una segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.

“Estamos dominando, pero esa tarjeta roja nos ha castigado. Es muy doloroso que nos hayan eliminado de esa manera, creo que no nos lo hemos merecido”, declaró Yakin al término del partido, lamentando una decisión que consideró determinante para el desenlace del compromiso.

La revisión se realizó bajo la nueva figura denominada Mistaken Identity, que permite al VAR corregir una sanción cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado. La aplicación de esta norma derivó en la rectificación de la tarjeta mostrada inicialmente a Paredes y en la expulsión de Embolo.

Yakin reconoció que desconocía el alcance de esa disposición reglamentaria y cuestionó la intervención arbitral. “El hecho de que el árbitro tomara esa decisión errónea y haya interferido es algo que no se entiende. Era una situación inocente, no era dañina, había que haber dejado que el balón siguiera rodando. Yo esta regla no la conocía antes”, señaló el seleccionador suizo.