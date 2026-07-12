Argentina e Inglaterra protagonizarán este miércoles 15 de julio uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 al enfrentarse en Atlanta por la segunda semifinal del certamen. El choque reunirá a dos potencias del fútbol mundial en una rivalidad que trasciende lo deportivo por su pasado geopolítico vinculado a las Islas Malvinas, aunque ambos equipos han insistido en centrar toda la atención en lo que ocurra dentro del campo.

La selección argentina tendrá como principal referente a Lionel Messi, mientras que Inglaterra apostará por el liderazgo goleador de Harry Kane y el talento de Jude Bellingham. Ambas escuadras buscarán un boleto a la gran final en un duelo que promete intensidad y alto nivel futbolístico.

El encuentro marcará el regreso de este clásico a una Copa del Mundo luego de 40 años. La última vez que argentinos e ingleses se enfrentaron en un Mundial fue en los cuartos de final de México 1986, cuando la Albiceleste se impuso por 2-1 en el estadio Azteca gracias a un inolvidable doblete de Diego Maradona, en uno de los partidos más recordados de la historia del torneo.

Para muchos aficionados, Messi representa el legado que dejó Maradona y afrontará por primera vez un duelo mundialista frente a Inglaterra. Sin embargo, el entrenador argentino, Lionel Scaloni, buscó restarle cualquier carga extradeportiva al compromiso.

“El mensaje es que esto es un partido de fútbol. Eso es todo lo que puedo decir. Es un partido de fútbol y nos enfrentaremos a un rival muy duro. Tienen un excelente entrenador y esto es solo un partido de fútbol, y punto”, afirmó el seleccionador.

En la vereda opuesta, el técnico de Inglaterra, Thomas Tuchel, reconoció que su equipo deberá elevar considerablemente su nivel tras la sufrida clasificación frente a Noruega. Los ingleses necesitaron el tiempo suplementario para avanzar gracias a dos goles de Jude Bellingham, una actuación que dejó insatisfecho al estratega pese al resultado.

“El resultado es fantástico. Llegar a los cuatro primeros es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento. Tuvimos mucha suerte”, señaló Tuchel al analizar el último encuentro.

Con ambas selecciones conscientes de lo que está en juego, la semifinal promete escribir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas del fútbol mundial, con un lugar en la final del Mundial 2026 como máximo premio.