Las autoridades de Francia anunciaron el despliegue de 70 mil efectivos de seguridad para este 14 de julio, fecha en la que el país conmemora su Fiesta Nacional con motivo de dos acontecimientos históricos de la Revolución Francesa: la Toma de la Bastilla de 1789 y la Fiesta de la Federación de 1790.

El amplio operativo también responde al partido de semifinales del Mundial 2026 entre Francia - España, programado para las 14:00 horas en el estadio de Dallas, Estados Unidos.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que el dispositivo especial contempla la participación de 70 mil agentes en todo el territorio francés, de los cuales 5 mil estarán desplegados en París. Las autoridades buscan prevenir posibles incidentes durante las celebraciones y las concentraciones de aficionados que seguirán el trascendental encuentro mundialista.

“No habrá tolerancia ninguna ante los disturbios”, advirtió Nuñez al presentar el plan de seguridad. El Gobierno considera que la combinación de los festejos nacionales y la expectativa por la clasificación a la final del Mundial podría generar aglomeraciones y eventuales alteraciones del orden público en distintas ciudades del país.

El antecedente más cercano ocurrió durante el partido de cuartos de final entre Francia y Marruecos, cuando también se implementó un dispositivo de seguridad reforzado. En aquella ocasión no se registraron incidentes de consideración, aunque las autoridades han decidido extremar las medidas para una jornada considerada de alta sensibilidad.