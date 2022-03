Hace unos días, el bailarín y novio de Melissa Paredes, Anthony Aranda, conversó con sus seguidores y respondió preguntas de todo tipo. El bailarín tuvo palabras de elogio para la hija de su novia.

“Con Mía es todo súper lindo, somos los mejores amigos, nos llevamos muy bien, jugamos mucho, nos divertimos siempre, es una niña súper inteligente, súper linda”, señaló.

No solo eso, el popular bailarín activador respondió una ácida pregunta del por qué no lleva a Melissa Paredes de viaje así como lo hacía su exesposo, el gato Cuba, quien llevó a la modelo y actriz alrededor del mundo.

“¿Por qué no la invitas de viaje a Melissa? ¿Es verdad que porque no tienes plata? ¿O por qué? Jajajaja”, le preguntaron.

“Bueno, una de las cosas que más me gusta es viajar, siempre viajo. Y sí, sí la he invitado, pero lamentablemente no nos dieron el permiso. Queríamos irnos a Disney con la princesa, pero bueno, ya habrá oportunidad”, respondió.

Gato Cuba manda misil al bailarín

Ante esta acusación contra el Gato Cuba, fue el deportista quien respondió a su estilo a los dichos por el bailarín activador.

El deportista del Sport Boys compartió una imagen donde se pueden ver sus viajes alrededor del mundo, incluido su viaje a Disney, al cual fue en dos oportunidades con Melissa Paredes.

Uno de los viajes fue cuando su hija aún estaba en el vientre, mientras el segundo viaje fue con la pequeña ya nacida.

En la imagen se ve los viajes del Gato Cuba a Disney (Estados Unidos), Aruba, Jamaica y Colombia.