El Campeonato Nacional Ronex 2025 llegó a su quinta y última fecha que definirá a los campeones de la temporada. La cita será este domingo 30 de noviembre en el Ronex Park de Lurín.

La jornada anterior fue un éxito al congregar más de 2000 aficionados y ahora los pilotos de las categorías Crosscar, Motos Pro, Motos Mecánica Nacional, RX y UTV pisarán a fondo luchar por un sitio en el podio final del Ronex 2025.

Después de cuatro fechas, Diego Heilbrunn sigue liderando en Crosscar con 155 puntos, seguido de Joaquín Landa (136 puntos) y Alex Heilbrunn que trepó a la tercera posición con 117 unidades.

Fernando Dreyfus se ubica en la cima de la categoría Copa AVA RX con 161 puntos, seguido de cerca por Sergio Baigorria (146 puntos); mientras que Nicolás Landa se mantiene en el primer lugar en UTV (181 puntos) y detrás de él viene Joe Aquino (114 puntos); Flavio Castro llega como líder con 200 puntos en Motos Pro, seguido de Manuel Medina (168 puntos) y Kevin Herrera luchará para quedarse con el primer puesto en Motos Mecánica Nacional (178 puntos), su máximo perseguidor es José Piña (159 puntos).

“Ha sido una temporada apasionante y estamos seguro de que el show estará garantizado en esta fecha final del Ronex. La competencia en el crosscar está muy dura, así que aún no hay anda definido”, señala Diego Heilbrunn, piloto que viene liderando su categoría.

El Ronex Park es un escenario idóneo para el deleite de los espectadores.