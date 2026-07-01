Harry Kane afirmó que la paciencia fue la clave para que Inglaterra remontara el marcador y derrotara 2-1 a la República Democrática del Congo, resultado que aseguró el pase de los Tres Leones a los octavos de final del Mundial 2026.

El atacante fue la gran figura del encuentro disputado en Atlanta al marcar los dos goles de la victoria a los 75 y 86 minutos, evitando la sorpresiva eliminación del conjunto dirigido por el alemán Thomas Tuchel.

“Se siente increíble. Fue una locura de partido. Jugábamos contra un equipo duro y bien organizado y empezamos perdiendo, pero después de la primera pausa de hidratación subimos el nivel”, declaró Kane al término del compromiso, satisfecho por la reacción de su equipo en la recta final del encuentro.

El capitán inglés también destacó la sobresaliente actuación del arquero congoleño, quien mantuvo a su selección en ventaja durante gran parte del partido. “Hizo paradas imposibles, pero se trataba de seguir empujando la piedra, empujando la piedra y empujando la piedra y nuestros momentos llegarían. Íbamos a tener nuestros héroes. Podría ser cualquiera del equipo, me tocó a mí”, comentó el goleador.

Gracias a su doblete, Kane se convirtió en el héroe de una Inglaterra que sufrió para superar la resistencia de la República Democrática del Congo. La insistencia del conjunto británico terminó dando frutos en los minutos finales, cuando el delantero apareció con toda su jerarquía para cambiar el destino del compromiso.

Con la clasificación asegurada, Inglaterra ya piensa en el desafío de los octavos de final, donde enfrentará al coanfitrión México el domingo 5 de julio en el estadio Azteca. “Estamos en el momento del torneo en el que hay que luchar cada victoria”, concluyó Kane, consciente de que a partir de ahora cualquier error puede significar la despedida del Mundial.