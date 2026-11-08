ADT rescató un empate 1-1 ante Sporting Cristal con un gol de Horacio Benincasa a los 90+4 minutos, en el encuentro disputado en Tarma por el Torneo Clausura 2026.
Los rimenses se habían adelantado en el marcador mediante Hernán Barcos, quien anotó de cabeza a los 45+2.
El equipo dirigido por Roberto Mosquera generó ocasiones de peligro durante el partido y estuvo cerca de llevarse los tres puntos, pero no pudo sostener la ventaja hasta el final.
Con este resultado, Sporting Cristal sumó 32 puntos y dejó de depender de sí mismo para quedarse con el título del Clausura, por lo que deberá esperar tropiezos de Universitario y Sport Huancayo.
Por su parte, ADT alcanzó los 31 puntos en la tabla acumulada y quedó cerca de asegurar su permanencia en la Liga 1. El equipo tarmeño mantiene una ventaja de cinco unidades sobre FC Cajamarca, que ocupa el penúltimo lugar, cuando restan seis puntos por disputarse.
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