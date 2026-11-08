El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, anunció que denunciará penalmente al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, por presunta omisión dolosa de funciones, luego de que el organismo electoral determinara que no le entregará credenciales de alcalde para el periodo 2027-2030.

Durante una actividad en Carabayllo, López Aliaga cuestionó la resolución del JNE y sostuvo que se está desconociendo la ley de sucesión municipal.

Por ello, adelantó que presentará recursos penales, civiles y constitucionales contra Burneo . También lo acusó de incumplir la Constitución y criticó que no fuera el propio presidente del organismo quien anunciara la decisión.

La resolución del JNE establece que los candidatos que postularon como primeros regidores y ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal inmediato anterior no podrán recibir credenciales para volver a ocupar ese cargo.

La disposición también impide que asuman posteriormente mediante mecanismos de sucesión, vacancia o suspensión. Esta medida alcanza a López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima, luego de la renuncia del candidato Luis Rubio.

En el caso de Lima, la decisión deja sin posibilidad de asumir la alcaldía a López Aliaga y abre el camino para que Jeanette Alonzo Contreras, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, ocupe el cargo.

En tanto, la secretaria general del JNE, Yessica Clavijo, informó que el pleno revisó de oficio 427 proclamaciones y estableció que la condición de primer regidor no habilita para asumir la alcaldía cuando se incumple la prohibición constitucional de reelección inmediata. Asimismo, precisó que los pronunciamientos del pleno se emiten en última instancia.

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