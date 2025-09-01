Alto voltaje. Hoy lunes 01 de setiembre a las 15:00 horas en el estadio IPD Huancayo, se juega la Fecha 6 y los protagonistas en una nueva versión son “Las Guerreras Wankas” de la Incontrastable que se enfrentan a “Las Leonas del Sur” de la Ciudad del Misti.

El partido se juega en el marco de la Liga Profesional del Fútbol Femenino. Flamengo FBC y FBC Melgar tienen 7 puntos cada uno en la tabla del Clausura.

El cuadro local llega de vencer al FC Killas 3 a 0, mientras que el equipo del “Dominó” de caer ante el Biavo FC 4 a 2.

La novedad en el conjunto huancaíno es del debut de Jenifer Loli que viene en calidad de préstamo del Alianza Lima. El DT de Huancayo Joel Cochachi manifestó que el equipo esta motivado para salir con todo y ganar los tres puntos en casa y avanzar en la tabla.

Alineaciones

Flamengo FBC: J. Loli, C. Bendezú, M. Gutelius, Y. Moreno, D. Vilca, M. López, R. Ccala, R. Perea, D. Carrillo, F. Soto. Z. Vela. DT: J. Cochachi.

FBC Melgar: A. Quiroga, C. Sayco, M. Carrillo, P. Bustos, K. Rivera, A. Vargas, M. Ugarte, A. Soto, A. Zevallos, F. Rodríguez, R. Bilcape. DT: W. Escape.