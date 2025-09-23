Con apenas 13 años, Anapaula Paitan Delzo, estudiante de la I.E. Chinchaysuyo de Sapallanga, se ha convertido en una de las grandes promesas del atletismo regional al clasificar a la etapa nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos (JEDPA Perú 2025) en la prueba de 150 metros planos, categoría B.

La joven huancaína, que ya suma 27 medallas en distintas competencias, sueña con llegar a unos Juegos Olímpicos y dejar en alto el nombre del Perú. Su historia con el atletismo empezó de manera casi natural.

“Desde muy pequeñita me ha gustado mucho correr y jugar velocidades. Corría con mi papá desde los dos años. Cuando mi papá me ganaba me ponía a llorar; mi mamá le decía que me dejara ganar para que me sienta bien”, cuenta entre risas. A los 6 años, Anapaula participó por primera vez en la Maratón de San Jorge, donde obtuvo el segundo lugar.

Más tarde se probó en la Maratón Internacional de los Andes en la prueba de 5K libre (a pesar de no tener la edad reglamentaria) y llegó entre los 15 primeros. Desde los 10 años entrena de manera formal con el entrenador Américo Pérez, a quien agradece el apoyo y la confianza en su talento.

La adolescente huancaína asegura que su preparación se basa en la constancia. Admira a la campeona mundial de marcha atlética Kimberly García y a la velocista olímpica estadounidense Sha’Carri Richardson.

La joven talento recibió un emotivo homenaje en su colegio junto a sus compañeros y docentes, también asistieron autoridades escolares y representantes de la Municipalidad Distrital de Sapallanga para hacer presente reconocimientos e incentivos por el importante logro.