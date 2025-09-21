El técnico argentino Ricardo Gareca descartó tajantemente la posibilidad de volver a dirigir la selección peruana y explicó que es una etapa cerrada, en el que no existen condiciones para un retorno.

Así lo confirmó el propio Gareca en una reciente entrevista con “El Vbar Caracol”, en medio de una etapa complicada por la que pasa la Selección Peruana, luego de quedar penúltimo en las Eliminatorias Sudamericanas.

Tras la designación de Manuel Barreto como DT interino de la Bicolor, uno de los nombres más sonados era el de Gareca; sin embargo, esto fue descartado. Al ser consultado si tuvo contacto con representantes de Perú o Venezuela, en la Bicolor señaló que no existe ninguna.

“¿Hablé con algún dirigente de Perú o Venezuela? No. En Perú fueron siete años y medio de muchas cosas, de muchas sensaciones. Es una etapa cerrada ya, al menos, en la situación actual de Perú. Yo creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar, y es respetable, cosa que tengo que respetar en ese aspecto”, declaró el entrenador.

Del mismo modo, aseguró que de Venezuela tampoco hubo contacto alguno. No obstante, dejó abierta el chance de querer dirigir a América de Cali, donde tuvo paso en el 2005.

Asimismo, el estratega argentino subrayó que para el próximo año se podrá tomar algún tipo de decisión sobre asumir labores como DT y dependiendo de las ofertas. Por el momento, cuenta con emprendimientos personales.

“Lo que he decidido es no trabajar porqeu tengo cosas postergadas y voy a estrar con mi familia. Es necesario la preencia mía con mis hijos. Pero el año que viene la idea es empezar a trabajar. Acá en Argentina, en Colombia o en el lugar que se dé. No tengo problemas del lugar y desde enero puedo escuchar ofertas”, apuntó.