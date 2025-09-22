El club Amigos de la PNP Casimiro Cuadros clasificó a los octavos de final de la Zona Sur de la etapa nacional de la Copa Perú al vencer en la definición por penales al Illanes Km. 48 de Puno, en un partido en el que el cuadro local jugó con ventaja numérica desde el minuto 25.

La ocasión más clara la tuvo Marcelo Cervantes a los 12 minutos con un remate potente que se metía por la esquina superior derecha, sin embargo, Ángel Azurín evitó el grito de gol. Los ánimos se caldearon más de la cuenta con la expulsión de Edson López y de un miembro del cuerpo técnico de la visita.

Sobre el final del primer tiempo, Kevin Laura aprovechó el desconcierto en el área del Illanes tras un saque de esquina, marcando el único tanto del compromiso e igualando la serie, dado que en la ida, Amigos de la PNP cayó por 1 a 0.

Para la segunda mitad, los arequipeños no aprovecharon la ventaja numérica, definiendo todo en los penales, que terminó con un resultado favorable de 4 a 2 para los arequipeños.

En la próxima ronda, Amigos de la PNP rivalizará ante el Señor de Quinuapata de Ayacucho que eliminó a R. Sociedad de Tacna.

ELIMINADO

FD Galaxy de Majes cayó goleado por 4 a 0 ante Defensor Patibamba de Ayacucho y le dijo adiós a la Copa Perú. En la ida jugada perdió 1 a 0 en El Pedregal.