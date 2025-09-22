La selección peruana de fútbol para ciegos se consagró campeón de la Copa Internacional Azteca, tras imponerse por 3-1 ante Brasil, en una gran final en definición de penales.

Con este resultado, la selección de la blanquirroja se impuso e hizo historia en el paradeporte en un encuentro muy disputado.

El equipo peruano se puso firme de inicio a fin y no permitió que ningún gol entrara en su arco. No obstante, la situación tampoco los favorecía, ya que el marcador terminó igualado sin anotaciones.

Ya en los penales, la escuadra nacional fue más efectiva y terminó ganando 3-1.

De acuerdo a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú (ANPPERU), Rony Estrada, Francesco Pérez y Brayan Bartolo consiguieron los tantos de la victoria, mientras que el golero Ángel Machado detuvo el segundo penal brasileño ejecutado por Marco Antonio da Silva.

Este orgullo peruano se definió bajo la dirección de Felipe Ramírez con la asistencia de Wilson Paredes. El plantel estuvo conformado por Brayan Bartolo, Francesco Pérez, Rony Estrada, Alfredo de la Cruz, Bringham Vásquez, Deynner Maluquiz, Yonny Mirasay, Geovanny Torres, Luis Ángel Machado, Jorge Parco.

Cabe mencionar que Perú avanzó a la final, debido a victorias consecutivas: Perú – México juvenil (3-0), Perú – México (3-0), Perú Estados Unidos (4-0), Perú – Chile (1-1), Perú – Brasil (0-0/3-1 en definición por penales).