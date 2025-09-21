La selección peruana de vóley Sub-17 femenino se coronó con la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano 2025 tras vencer con autoridad a Chile por 3-0. Los parciales fueron 25-17, 25-18 y 25-15, lo que consolidó el tercer puesto del torneo para Perú.
El equipo nacional buscaba la revancha luego de la derrota sufrida en la fase de grupos y mostró una clara superioridad desde el inicio del partido. En el primer set, Perú dominó con un marcador de 25-17.
En el segundo set, la presión de la bicolor aumentó y aunque Chile intentó acortar la diferencia en algunos momentos, no logró revertir el resultado, perdiendo 25-18.
En el set final, la selección peruana amplió su ventaja y cerró el encuentro con un contundente 25-15, asegurando así un destacado cierre en su participación del Sudamericano de Vóley Sub-17, pues se adjudicó el tercer lugar, es decir la medalla de bronce.
TE PUEDE INTERESAR:
- Abogado de Delia Espinoza: “Es lamentable que la PNP le retire la seguridad”
- Pablo Sánchez asume el cargo de fiscal de la Nación interino tras suspensión de Delia Espinoza
- Venezuela confirma que envió carta a Donald Trump en la que muestra disposición a dialoga
- Gobierno anuncia acuerdos para garantizar retorno seguro de turistas a Machu Picchu
- Justicia electoral investiga si Arana infringió la neutralidad por pronunciamiento a favor de Fuerza Popular
- La Fiscalía realizó diligencia en el marco del Caso Ícaro
- Sánchez y Gálvez se perfilan como fiscal de la Nación tras suspensión provisional de Delia Espinoza