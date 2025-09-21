La selección peruana de vóley Sub-17 femenino se coronó con la medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano 2025 tras vencer con autoridad a Chile por 3-0. Los parciales fueron 25-17, 25-18 y 25-15, lo que consolidó el tercer puesto del torneo para Perú.

El equipo nacional buscaba la revancha luego de la derrota sufrida en la fase de grupos y mostró una clara superioridad desde el inicio del partido. En el primer set, Perú dominó con un marcador de 25-17.

En el segundo set, la presión de la bicolor aumentó y aunque Chile intentó acortar la diferencia en algunos momentos, no logró revertir el resultado, perdiendo 25-18.

En el set final, la selección peruana amplió su ventaja y cerró el encuentro con un contundente 25-15, asegurando así un destacado cierre en su participación del Sudamericano de Vóley Sub-17, pues se adjudicó el tercer lugar, es decir la medalla de bronce.

