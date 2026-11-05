El tenista peruano Ignacio Buse quedó eliminado este jueves 5 de noviembre del Masters 1000 de París 2026, luego de perder por 6-0 y 6-2 frente al portugués Nuno Borges en los octavos de final del último torneo de esta categoría de la temporada.

Buse, de 22 años y ubicado en el puesto 33 del ranking ATP, no logró encontrar respuestas ante el juego de Borges, número 49 del mundo, quien dominó el encuentro desde el primer set y aseguró su clasificación a los cuartos de final.

El resultado puso fin a la participación del peruano en París, donde había conseguido una destacada victoria ante el ruso Daniil Medvedev, quinto del ranking mundial, en la ronda anterior.

Ignacio Buse recibió atención médica por molestias en la pierna izquierda

Durante el compromiso, el peruano solicitó asistencia médica debido a molestias en la pierna izquierda. El personal especializado revisó la zona de la rodilla y le brindó atención antes de que continuara disputando el partido.

La situación se produjo en un encuentro en el que Borges mostró mayor efectividad con su servicio y consiguió imponer condiciones desde los primeros juegos.

El portugués ganó el primer parcial por 6-0 y mantuvo su dominio en el segundo set, que cerró por 6-2. Según las estadísticas difundidas tras el partido, Borges convirtió cinco oportunidades de quiebre y ganó 61 puntos frente a los 35 obtenidos por Buse.

Ignacio Buse termina una temporada con dos títulos ATP

Más allá de la eliminación en París, Ignacio Buse completó una temporada de crecimiento en el circuito profesional. El peruano comenzó 2026 alrededor del puesto 100 del ranking ATP y llegó a noviembre ubicado entre los 35 mejores tenistas del mundo.

Durante el año conquistó sus primeros dos títulos en el circuito ATP. El primero llegó en mayo, cuando ganó el ATP 500 de Hamburgo tras superar al estadounidense Tommy Paul en la final.

Posteriormente, en agosto, sumó su segundo trofeo al imponerse en el ATP 250 de Winston-Salem, disputado en Estados Unidos, donde derrotó al británico Arthur Fery en el partido decisivo.

Estos resultados contribuyeron a su ascenso en la clasificación y consolidaron su presencia en los torneos del circuito principal.

Victoria sobre Daniil Medvedev fue uno de sus principales resultados en París

Antes de enfrentar a Nuno Borges, Buse había protagonizado una de sus victorias más importantes al derrotar al ruso Daniil Medvedev por 6-4 y 6-4 en la segunda ronda del Masters 1000 de París.

El triunfo permitió al representante peruano avanzar a los octavos de final y superar a un rival que ocupaba el quinto puesto del ranking mundial y había sido número uno de la ATP.

En su debut en el torneo, Buse también derrotó al belga Zizou Bergs por 6-2 y 6-4, resultados que le permitieron alcanzar la tercera ronda de la competencia francesa.

¿Qué sigue para Ignacio Buse tras su eliminación en París?

La eliminación en el Masters 1000 de París marca el cierre de la participación de Ignacio Buse en los torneos oficiales del circuito ATP durante 2026. Sin embargo, el peruano tiene previsto disputar una competencia de exhibición antes de finalizar el año.

Buse figura entre los participantes confirmados del Road to Australia 2026, que se realizará del 16 al 20 de diciembre en el Buenos Aires Lawn Tennis Club, en Argentina.

El certamen reunirá a tenistas sudamericanos y servirá como preparación para el Abierto de Australia 2027, primer Grand Slam de la próxima temporada. Entre los participantes anunciados también figuran Alejandro Tabilo, Luciano Darderi y Juan Manuel Cerúndolo.