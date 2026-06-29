El peruano Ignacio Buse, ubicado en el puesto 34 del ranking ATP, inició con victoria su primera participación en el cuadro principal de Wimbledon tras derrotar al estadounidense Emilio Nava por 7-6(3), 3-6, 7-5 y 6-1 en un partido que se extendió por dos horas y 48 minutos.

Buse se quedó con un disputado primer set en el ‘tie-break’, aprovechando su primera oportunidad para tomar ventaja en el marcador.

Reacción tras un tercer set decisivo

En el segundo parcial, Nava logró quebrar el servicio del peruano para igualar el encuentro y llevar el duelo a un momento de máxima paridad.

El tercer set fue el más disputado del compromiso. Buse consiguió un quiebre clave para imponerse por 7-5 y quedar a un paso de la clasificación.

Ya en el cuarto parcial, el peruano mostró su mejor nivel y dominó el trámite para cerrar el partido con un contundente 6-1, asegurando su pase a la siguiente fase.

Jenson Brooksby será su próximo rival

En la segunda ronda, Ignacio Buse enfrentará al estadounidense Jenson Brooksby, quien avanzó tras derrotar al australiano Aleksandar Vukic por 7-6(1), 6-1 y 6-1.

El peruano buscará extender su histórica participación en el tercer Grand Slam de la temporada y seguir avanzando sobre el césped del All England Club.