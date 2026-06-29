El Mundial 2026 continuará hoy, lunes 29 de junio, con una intensa jornada correspondiente a los dieciseisavos de final, que tendrá tres atractivos compromisos en distintas sedes de Estados Unidos y México. Las selecciones buscarán dar un paso más hacia la conquista del título en una fase de eliminación directa donde no hay margen de error.

El primer encuentro del día lo protagonizarán Brasil y Japón, que medirán fuerzas desde las 12:00 horas en el Stadium de Houston. La ‘Canarinha’ parte como favorita por su tradición mundialista, aunque el combinado asiático intentará dar la sorpresa y mantenerse con vida en el torneo.

Más tarde, a las 15:30 horas, Alemania pondrá a prueba su rica historia en los Mundiales frente al Paraguay dirigido por Gustavo Alfaro. El compromiso se disputará en el Gillette Stadium y representa un gran desafío para la escuadra sudamericana, que buscará romper los pronósticos frente a uno de los gigantes del fútbol internacional.

La jornada culminará con el atractivo enfrentamiento entre Países Bajos y Marruecos, programado para las 20:00 horas en el estadio BBVA de Monterrey, México. Ambas selecciones llegan con la ilusión de avanzar a los octavos de final, en un duelo que promete intensidad y buen fútbol para cerrar el segundo día de los dieciseisavos del Mundial 2026.

DIECISEISAVOS DE FINAL

Brasil vs. Japón

Estadio Houston

Horario: 12:00 horas (PER/COL/ECU)

DAZN, DGO, DSports DirecTV, Paramount+ (PER)

Alemania vs. Paraguay

Estadio Boston

Horario: 15:30 horas (PER/COL/ECU)

DAZN, DGO, DSports DirecTV, Paramount+

Países Bajos vs. Marruecos

Estadio Monterrey, Guadalupe

Horario: 20:00 horas (PER/COL/ECU)

DAZN, DGO, DSports DirecTV, Paramount+