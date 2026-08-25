El peruano Ignacio Buse (36° ATP) debutará este martes en el ATP 250 de Winston-Salem, donde enfrentará al australiano Adam Walton (98°) por la segunda ronda del torneo.

El encuentro está programado para las 13:00 horas de Perú y será la última competencia de Buse antes de afrontar el US Open, último Grand Slam de la temporada y para el cual tiene asegurada su presencia en el cuadro principal.

Ignacio Buse vs. Adam Walton: una revancha tras Cincinnati

Walton avanzó a la segunda ronda luego de derrotar este lunes al neerlandés Jesper de Jong por 6-2 y 6-4, resultado que confirmó su encuentro frente al peruano.

El partido tendrá un antecedente reciente. Buse y Walton se enfrentaron hace pocos días por la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati, con victoria del australiano por 6-4 y 6-3.

Ese es, hasta el momento, el único enfrentamiento entre ambos tenistas en el circuito, por lo que Walton domina el historial por 1-0.

¿A qué hora juega Ignacio Buse en Winston-Salem?

El encuentro entre Ignacio Buse y Adam Walton está previsto para este martes 25 de agosto desde las 13:00 horas de Perú, por la segunda ronda del ATP 250 de Winston-Salem.

Buse ingresó directamente a esta instancia por su condición de tercer sembrado, por lo que el duelo contra Walton marcará su estreno en el certamen estadounidense.

El torneo se disputa sobre pista dura, superficie en la que el peruano busca sumar ritmo competitivo antes de viajar a Nueva York para disputar el US Open.

Buse busca ajustar su juego antes del US Open

El reciente enfrentamiento en Cincinnati dejó aspectos que el peruano deberá corregir. En aquella ocasión, Walton consiguió sacar ventaja con su primer servicio y convirtió tres de las cuatro oportunidades de quiebre que generó.

Buse, en cambio, tuvo dificultades para crear oportunidades de ruptura frente al servicio del australiano y terminó cayendo en sets corridos.

El encuentro en Winston-Salem representa así una nueva oportunidad para revertir ese antecedente y llegar con mejores sensaciones a su participación en el cuadro principal del US Open.