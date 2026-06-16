La selección de Irak enfrentará a Noruega este martes 16 de junio por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.

El compromiso se presenta como un duelo fundamental para ambos equipos, que intentarán sumar puntos desde el inicio de la fase de grupos en una zona donde Francia parte como favorita y Senegal aparece como uno de los principales candidatos a clasificar.

Por ello, una victoria en el debut podría marcar la diferencia en la lucha por avanzar a los octavos de final.

¿A qué hora juega Irak vs. Noruega?

País Hora Perú 5:00 p.m. Colombia 5:00 p.m. Ecuador 5:00 p.m. Bolivia 6:00 p.m. Venezuela 6:00 p.m. Chile 6:00 p.m. Argentina 7:00 p.m. Uruguay 7:00 p.m. Noruega 12:00 a.m. (miércoles) Irak 1:00 a.m. (miércoles)

¿Dónde ver Irak vs. Noruega EN VIVO?

De acuerdo con la programación difundida para Perú, el encuentro será transmitido por DSports 2.

Asimismo, podrá seguirse mediante DGO y las plataformas digitales autorizadas para la cobertura del Mundial 2026.

Irak busca volver a competir en la élite mundial

La selección iraquí regresa a una Copa del Mundo con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del torneo.

El combinado asiático ha mostrado una evolución importante en los últimos años gracias al crecimiento de sus futbolistas y a una mayor presencia internacional de sus jugadores.

Irak suele caracterizarse por su disciplina táctica, intensidad física y capacidad para competir en escenarios complejos, cualidades que intentará trasladar al Mundial.

La clasificación ya representa un logro significativo para el fútbol iraquí, pero el equipo aspira a dar un paso más y luchar por un lugar en la fase eliminatoria.

Noruega apuesta por una generación de talento internacional

Noruega llega al Mundial 2026 con una de las generaciones más prometedoras de su historia reciente.

La selección escandinava busca recuperar protagonismo en los grandes torneos después de varios años de ausencia en las principales competencias internacionales.

El conjunto europeo destaca por su capacidad ofensiva, juego directo y fortaleza física, además de contar con futbolistas que militan en las ligas más importantes del continente.

Su principal objetivo será superar la fase de grupos y consolidarse nuevamente entre las selecciones competitivas del fútbol europeo.

Un partido clave en el Grupo I

Con Francia y Senegal como favoritos en el papel, Irak y Noruega saben que este encuentro puede ser determinante para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Un triunfo permitiría afrontar con mayor confianza los siguientes compromisos del grupo y colocarse en una posición favorable antes de medirse a los rivales de mayor jerarquía.

La necesidad de sumar desde el inicio convierte este duelo en uno de los más importantes de la primera jornada del Grupo I.

Datos clave

Partido: Irak vs. Noruega.

Competencia: Mundial 2026.

Fecha: Martes 16 de junio.

Hora en Perú: 5:00 p.m.

Grupo: I.

Transmisión: DSports 2 y DGO.

Francia y Senegal completan el grupo.

Ambos equipos buscan sumar sus primeros puntos.

El resultado puede influir en la lucha por los octavos de final.