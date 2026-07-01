La selección de Irán regresó este miércoles 1 de julio a Teherán, donde fue recibida con muestras de afecto por centenares de aficionados que se congregaron en el aeropuerto Mehrabad.

Entre los presentes destacaron numerosos niños que entonaban cánticos, portaban los colores nacionales y exhibían fotografías del arquero Alireza Beiranvand, convertido en uno de los jugadores más populares del equipo tras sus destacadas intervenciones, especialmente en el empate sin goles frente a Bélgica.

Durante la recepción, Beiranvand agradeció el respaldo de los seguidores y expresó su pesar por no haber alcanzado la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. “Les pedimos disculpas por no habernos podido clasificar y no haberles dado esa alegría”, manifestó el guardameta ante los medios de comunicación en el terminal aéreo.

La selección iraní cerró su participación en la Copa del Mundo sin conocer la victoria ni la derrota, al empatar sus tres compromisos de la fase de grupos. Pese a mantener el invicto, los resultados no fueron suficientes para avanzar a la siguiente ronda, poniendo fin a su campaña mundialista antes de lo esperado.

El recorrido de Irán en el certamen también estuvo marcado por circunstancias extradeportivas. Debido al contexto bélico relacionado con uno de los países anfitriones, Estados Unidos, la delegación tuvo que modificar su campamento base casi a última hora, trasladándose desde Tucson, en Arizona, hasta la ciudad mexicana de Tijuana, situación que condicionó su preparación durante el torneo.