El boxeador huancaíno Saulo Ayala, de 23 años, se consagró campeón sudamericano luego de imponerse en una final vibrante. El deportista, quien pertenece al club Golden Warrior bajo la dirección del profesor Isaac Ortega, llegó a la competencia pese a una reciente lesión en la mano derecha.

“Tomé riesgo bajo todo pronóstico y fui a pelear, no podía dar mi 100%, pero aun así gané”, relató tras recordar que luchó con tendinitis producto de un golpe previo en un combate.

En el torneo sudamericano superó primero al boxeador Jefferson López y luego protagonizó una final peruana. “Básicamente fue Lima contra Huancayo. Huancayo tenía que llevarse ese cinturón”, afirmó. Ayala destacó que su fortaleza mental fue clave para lograr el título. “Lo primero que pensé cuando me nombraron campeón fue: ‘Mamá, lo logré’”, confesó emocionado.

El huancaíno dedicó el triunfo a su entrenador, a quien entregó el cinturón como muestra de gratitud. Pese al sacrificio físico y emocional que exige este deporte, asegura que todo vale la pena cuando se alcanza la gloria. “Ser campeón no te lo quita nadie”, afirmó con orgullo. Ahora se prepara para nuevos retos internacionales.