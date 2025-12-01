Este domingo 30 de noviembre, la delegación del Perú obtuvo cuatro medallas de oro en taekwondo en la modalidad de Poomsae, en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025. El evento deportivo se realizó en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Canaán, en Huamanga, Ayacucho.

La selección estuvo conformada por Carmela De la Barra (Individual reconocido femenino), Rodrigo Subauste (Individual reconocido masculino), Favio Mancilla (Individual Freestyle masculino) y la dupla Mateo Argomedo y Fabiana Varillas (Freestyle Pareja mixta).

Su gran actuación reveló que el taekwondo en el país tiene a sus propios talentos.

MÁS MEDALLAS

Además, se consiguió una medalla de plata, mediante el Equipo Freestyle femenino que conformaron Alexandra Pimentel, Carmela De La Barra y Fabiana Varillas; así como una de bronce gracias a Alexandra Pimentel (Individual Freestyle femenino).

Previamente, Alessandra Suárez (-49 kg), Hassani Andrade (+80 kg) y Camila Cáceres (49 a -57 kg) ganaron las preseas de plata en Kyorugui.

Asimimismo, Eliana Vásquez (+67 kg), Franco Moreno (-58 kg), María José Cano (57 a -67 kg) y Alejandro Castillo (58 a -68 kg), obtuvieron las de bronce en la misma línea.