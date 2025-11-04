Las escuadras de Javier Remberto Contreras y la Academia Milán FC avanzaron a la liguilla final de la Segunda División de Fútbol de El Porvenir, luego de sumar 16 puntos en la serie B.

J. R. Contreras, dirigido por José Contreras, cuenta entre sus filas con Jimmy Reyes, Antony Chávez y Maicol Benites.

“El nombre del equipo es en honor a mi abuelo y fue fundado por mi padre Daniel Contreras”, indicó el entrenador de J. R. Contreras, que tienen como objetivo llegar a la Primera División porvenireña del próximo año.

Mientras tanto, Milán FC, al mando de Freddy Ríos, tiene entre futbolistas con experiencia en el ascenso como son Jhon Quispe, Gervacio Cortes y Jonathan Torres.

Este fin de semana, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre, se define a los tres últimos clasificados para la liguilla, donde también está la Asociación D. Los Andes, Tigres de Zela y Atlético Nacional El Porvenir.