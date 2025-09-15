Tras la derrota 1-2 ante Universitario de Deportes en el estadio de la Unsa, en Arequipa, el técnico del FBC Melgar, Juan Reynoso, adelantó que el club rojinegro pasará por un proceso de reestructuración de cara a la próxima temporada 2026 y cerrar el año de la mejor manera.

Debido a esta caída en casa, Melgar está cada vez más lejos de pelear por el Torneo Clausura y por ende el título nacional, sin embargo, Reynoso afirmó que está el compromiso de hacer la evaluación y mejorar en ciertos aspectos.

“Melgar no está para pelear Sudamericana, ahora a ver qué pasa, pero el compromiso es hacer la evaluación adecuada, cerrar el año de la mejor manera y el que quiera estar y le alcance estará en Melgar, el que no seguramente buscará otros rumbos. Me queda claro que no alcanza con este presente”, expresó Reynoso en conferencia de prensa, postpartido contra la U.

El “Cabezón” aceptó que están prácticamente fuera de carrera por el campeonato, por lo que confirmó la evaluación para los jugadores. No obstante, por el momento piensa en su próximo encuentro con Deportivo Garcilaso, el cual se jugará este jueves 18 de setiembre a las 19:30 horas.

Agregó que el club Dominó debe pensar en ganar siempre y observar lo que depara el fútbol, sea premio o castigo. Aclaró que aún quedan fechas para cerrar el Clausura, y en este periodo se irán reacomodando para determinar un mejor diagnóstico.

En cuanto al análisis del partido contra los “Cremas”, Reynoso cuestionó el momento del equipo, ya que no fue capaz de manejar la ventaja. Esto les costó hacer más daño en el segundo tiempo, situación que facilitó a la U.

“La exigencia es a tope porque yo me acostumbré a ganar y no solo a ganar, sino a golear. Sé que estos vaivenes se pueden repetir, creo que el club necesita creer y hacer nuevamente una diferencia de local“, apuntó.

Con dicho resultado, Melgar quedó en el séptimo puesto del acumulado con 40 puntos.