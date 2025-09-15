El campeón y subcampeón de Arequipa sufrieron un desliz en su debut en la etapa nacional de la Copa Perú, tras perder sus respectivos encuentros de visita en los últimos minutos.

En el caso de Amigos de la PNP Casimiro Cuadros, perdió por la mínima diferencia ante Illanes KM 48 en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca, con las bajas de su capitán Andy Polar y de Deivi Díaz por suspensión.

El partido se encaminaba a un empate sin goles, sin embargo, sobre el minuto 92, Edson Velásquez se sacó la marca tras recibir un pase largo, definiendo solo frente a Yamil Paredes, decretando el único tanto del partido.

En Ayacucho, Viargoca FC visitaba al FC Tambo en el estadio Las Américas. El club local se puso adelante en el marcador al minuto 42 en un saque de esquina. No obstante, en la segunda parte Ronald Patiño sacó un remate desde 25 metros marcando el empate a los 76 minutos.

La alegría duró poco, pues a los 80 minutos nuevamente FC Tambo se ponía adelante. Cuando el partido expiraba, Miguel Yaguno marcó la igualdad a través de un penal a los 92 minutos, pero la igualdad duró menos de un minuto, pues un penal y la expulsión de Yosimar Agapito dejó sin posibilidades a Viargoca que perdió por 3 a 2 en el último suspiro.

VUELTA

Los partidos de vuelta se jugarán este fin de semana en Arequipa, Amigos de la PNP será local en el estadio de La Tomilla.