El torneo de la categoría Sub-19 de la Liga Mixta de Voleibol Distrital de José Luis Bustamante y Rivero ingresó en su etapa decisiva, donde ya se conocen a los clubes semifinalistas tras el término de la ronda de liguilla.

En el coliseo El Olimpito, por la Serie A, Comunidad Deportiva Emanuel (Codem) aseguró su clasificación como primer lugar tras vencer a por 3 sets a 0 (25-13, 25-18 y 25-17) al Sport Tigresas. El segundo lugar de la serie lo ocupó el Club Izarra, que en fecha pasada venció a Sport Tigresas, recordando que esta serie la conforman 3 equipos.

Codem ocupó el primer lugar en la Seria A. Foto: GEC.

En el caso de la Serie B, compuesta por 4 clubes, el primer lugar se lo llevó el Club Bustamante, que venció por 3 a 0 (25-12, 25-14 y 25-17) a la Academia Basadre. El segundo lugar fue para la I.E. Santa Úrsula, que venció por 3 a 1 (25-17, 29-31, 25-17 y 25-21) a Bustamante Tigresas.

De esta manera, las semifinales enfrentarán al Club Bustamante contra el Club Izarra, mientras que la otra llave la disputarán Codem contra I.E. Santa Úrsula. Se confirmó que las semifinales se jugarán este fin de semana.