La comunidad de Ñahuinpuquio se prepara para vivir la ‘Triatlón Desafío de Leyendas Arwaturo 2025’, que se realizará este 16 de noviembre y que promete atraer a más de cien atletas.

El presidente de la organización, Audum Lara, explicó que este año la competencia elevará su nivel técnico con circuitos más exigentes ya que la prueba de natación será de 400 metros dentro de la laguna, el ciclismo mantendrá su recorrido de 7.5 kilómetros, y la carrera pedestre se desarrollará por primera vez alrededor de las ruinas de Arwaturo, respetando estrictamente la zona arqueológica. Lara destacó que el objetivo central es abrir espacios deportivos y promover el turismo local.

“Queremos que nuestros jóvenes y deportistas tengan lugares donde probar sus habilidades, pero también buscamos que Ñahuinpuquio crezca mostrando su gastronomía, su laguna y su identidad”, señaló.

Para ello, la comunidad ofrecerá platos típicos como el reconocido ceviche de trucha, además de contar con la presencia de deportistas de Lima y de otras regiones. La organización afirmó que contará con un sistema de seguridad para resguardar a los participantes.