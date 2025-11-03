Los docentes de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) iniciaron una huelga nacional indefinida y tomaron el campus universitario en Huancayo, exigiendo mayor presupuesto para las universidades públicas y el cumplimiento de la ley de homologación salarial.

La paralización, que ha dejado sin clases a miles de estudiantes de pregrado y posgrado, forma parte de una protesta que se replica en todo el país. El secretario general del sindicato docente informó que el gremio decidió radicalizar sus medidas ante la falta de respuesta del Gobierno.

Los profesores denunciaron que en el presupuesto 2025 se aplicó un recorte de más de 600 millones de soles al sector universitario, lo que agrava las carencias en infraestructura e investigación. Por ello, anunciaron que viajarán hoy y mañana a Lima para sumarse a las movilizaciones nacionales, aunque continuarán con las acciones de protesta en cada región.

Además, los docentes convocaron a una asamblea con la Federación de Estudiantes para informar sobre los motivos de la huelga y solicitar su respaldo en la búsqueda de una solución.