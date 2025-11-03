El Día de los Muertos terminó en tragedia en Huancayo. En horas de la mañana, vecinos del barrio La Florida, en el sector de Vilcacoto, hallaron el cuerpo sin vida de Víctor Pérez Suasnabar (35), padre de dos hijos, a pocos metros del río Shullcas.

El cuerpo fue encontrado a unos seis metros del cauce, en una zona alejada, con rastros de sangre en la cabeza y las manos. También se hallaron manchas similares sobre una piedra cercana. Según sus familiares, Víctor había salido de casa rumbo al cementerio y no volvió.

El hallazgo fue realizado por un pastor, quien alertó a los pobladores del sector y estos, a su vez, comunicaron el hecho al personal de Serenazgo y a la Policía Nacional. La víctima vestía un jean azul, una polera tipo polar marrón y un solo zapato amarillo.

Peritos de criminalística y efectivos policiales realizaron el levantamiento del cadáver en presencia del fiscal de turno. Mientras tanto, los familiares del joven exigen que se esclarezcan las causas de su muerte.