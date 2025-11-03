La madrugada de este lunes, el derrumbe de una de las torres de la iglesia San Ignacio de Loyola, en la provincia de Junín, alarmó a los vecinos de la zona. La estructura, construida en 1640, cedió por el deterioro del tiempo y la falta de mantenimiento, dañando una de las campanas de bronce del siglo XVII.

Según los moradores, el fuerte estruendo despertó a varias familias, aunque afortunadamente el colapso no dejó heridos. Sin embargo, la caída de la torre causó daños materiales en el templo y puso en evidencia el abandono de este patrimonio histórico.

Hasta el momento, ni la Municipalidad Provincial de Junín ni el Ministerio de Cultura habían declarado en emergencia la iglesia para ejecutar trabajos de conservación o prevención. La falta de intervención habría acelerado el deterioro de la infraestructura que, por su antigüedad, forma parte del legado arquitectónico religioso de la región.