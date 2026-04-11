Tuvieron que pasar 12 años para que el Club Juventud Bellavista FBC logre gritar campeón en el torneo de la Primera División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de La Esperanza. En esta oportunidad, de la mano del entrenador Marcial Rojas, sumaron su cuarta estrella en su historia tras vencer por 2-0 a José Olaya.

SUPERIOR

Ocho triunfos, un empate y una derrota es la campaña del cuadro rojo y crema en el torneo amateur que le permitió lograr el primer objetivo que se trazó la directiva que encabeza Vicente Romero.

A diferencia del año pasado, para esta temporada sumaron futbolistas de experiencia y con pasado en el fútbol profesional como es el caso de Giancarlo Peña (defensa), Alexi Gómez (volante) y Jair Lovera (delantero). A ellos se sumaron Bryan Prado y Andy Huamán, excampeones de la Copa Perú con Asociación Deportiva Agropecuaria (ADA) de Jaén en 2023.

“Gracias a Dios se logró el primer paso, pero el objetivo que apuntamos es llegar a la etapa nacional de la Copa Perú y traer la Liga 2 a La Esperanza”, indicó Vicente Romero, presidente de JB.

PREPARACIÓN

Rojas, DT de JB, resaltó que ya se enfocan en la provincial. “Este título va para toda la hinchada. Realizaremos un microciclo y a pensar en lo que viene”, apuntó.