El cuadro de Juventud Bellavista FBC continúa imparable en la etapa departamental de la Copa Perú y venció 2-0 a ADEJ, en el Estadio Alejandro Castañeda de Jequetepeque (Pacasmayo), y marcha como líder del Grupo A de la etapa departamental.

SUPERIOR

Desde el inicio de las acciones, los dirigidos por Orlando Lavalle controlaron el balón y buscaban romper la férrea defensa del cuadro local. Arriba, Mario Ceballos y Fabrizio Roca buscaban abrir el marcador.

Cuando se jugaban los 29′, el experimentado Roca dentro del área no perdonó. El exBoys sacó un derechazo para inflar las redes y anotar el primer tanto para el rojo y crema.

El campeón de La Esperanza, con Andy Huamán y Alexi Gómez, se mostró ordenado en la mitad de la cancha. Por su parte, los locales decidieron defenderse y apostar al contragolpe.

Para la segunda mitad, el libreto continuaba con JB teniendo el balón y buscando ampliar el marcador. Sobre los 85′, Huamán de un izquierdazo se encargó de marcar el segundo tanto.

JB es puntero con 6 puntos. Luego, le siguen ADEJ y Comunidad San José, ambos con 3; y Palmeiras FC colero sin punto alguno.

LA JORNADA

En otros resultados de la fecha dos de la departamental: Comunidad José Olaya 4-2 Palmeiras FC, Mariscal Sucre 0-0 FC Sport River, La Premier 1-2 Pampas de San Isidro, Defensor El Óvalo 2-5 Defensor Macabi, Deportivo El Inca 0-0 Unión Juventud Llacuabamba, Unión Tizal 1-4 Sporting Huamachuco y Arriba Perú 3-9 Amaro Alza.