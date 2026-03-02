Ayer Atlético Grau dejó en claro que es firme candidato al descenso, con un equipo sin brújula y con un técnico que no da para más.

Esto quedó demostrado en el partido jugado ante Comerciantes Unidos, un equipo que no arriesgó mucho para hacerse del triunfo, derrotando a los piuranos por 3-1 jugando en su casa de Cutervo y donde el cuadro de Ángel Comizzo demostró que está muy lejos de ser el protagonista de otras temporadas.

Un plantel desganado, con un score en contra siempre pero sobre todo con una ofensiva que está peleado con el arco rival. La culpa la tendría la directiva, que no supo detener a su goleador Neri Bandiera, que hace mucha falta en estos momentos.

PUEDES VER: Liga 1: Atlético Grau busca mañana la recuperación en la ciudad de Cutervo

LOS GOLES

Un primer tiempo que fue ampliamente dominado por el cuadro local. A los 19 minutos, Matías Sen abrió la cuenta desde el punto penal con un remate imposible para Patricio Álvarez.

Las “águilas cutervinas” mantuvieron la intensidad y a los 34’, una acción colectiva que nació por derecha y terminó por izquierda concluyó con un centro de Alexis Cossio para el cabezazo de Sen, quien firmó su doblete.

En el complemento, el técnico Ángel Comizzo movió el banco e hizo ingresar a Raúl Ruidíaz, decisión que le dio mayor peso ofensivo a la visita. A los 66 minutos, Christian Vásquez cometió falta sobre el delantero en el área y, tras revisión del VAR por parte del juez Menéndez, se sancionó penal.

El propio Ruidíaz descontó con categoría desde los doce pasos. Sin embargo, la alegría duró poco y cuando los albos buscaban el empate, llegó el golpe definitivo. Un despeje largo del arquero Córdoba fue aprovechado por Josué Herrera, quien observó adelantado a Álvarez y definió por encima para sentenciar el 3-1 final.

MIRA ESTO: Liga 1: Los “Churres” empatan a cero goles con ADT de Tarma

LA MOLESTIA

Los hinchas se mostraron enfadados por el accionar del equipo de Ángel Comizzo, que van de mal a peor y que este Grau no le gana a nadie.