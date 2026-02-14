Llegó el día y los hinchas de Alianza Atlético esperan una buena performance de su equipo frente al copuntero Alianza Lima, que llega un poco desmotivado luego de haber sido eliminado de la Libertadores ante el débil conjunto de 2 de Mayo de Paraguay.

Tanto “Churres” como “Íntimos” se verán las caras hoy, a las ocho de la noche, en el Estadio Mansiche de Trujillo, por la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, que estará bajo la conducción del árbitro Edwin Ordoñez.

LOS “CHURRES“

El plantel sullanense se encuentra con 3 puntos en el casillero 8 luego de un triunfo y una derrota. En el debut jugado en el Estadio Campeones del 36, logró imponerse 1-0 a Cusco FC, uno de los equipos que aspiran a pelear en la parte alta de la tabla.

Este cotejó permitió a los dirigidos por el técnico Federico Urciuoli sumar confianza de hacer una buena temporada, pero luego de visitar Andahuaylas cayó derrotado por 1-0 ante Los Chankas.

Ahora tendrá al frente a Alianza Lima, jugando de local, pero en Trujillo, debido a que es un partido considerado de alto riesgo para la FPF.

Al jugar en cancha neutral, es un factor que podría inclinar ligeramente la balanza hacia el conjunto limeño.

Una posible alineación sería con Prieto; Gordillo, Guzmán, Suárez, Perleche; Muñoz, Díaz, del Castillo; Lupu, Penilla y Robaldo.

EL RIVAL

Por su parte, el cuadro dirigido por Pablo Guede, quiere sacudirse del mal paso en la Copa Libertadores y viene a sumar para seguir manteniéndose en la punta. Aunque el grupo llega un poco golpeado y con el ánimo bajo, quiere el triunfo para calmar a su hinchada.

Actualmente tiene 6 puntos producto de sus dos triunfos. Ganó de visita al Sport Huancayo y de local al Comerciantes Unidos, aunque dejó muchas dudas en su accionar.

Enviarían a Duarte; Advíncula, Garcés, Antoni, Carbajal; Chávez, Vélez, Gaibor; Gentile, Guerrero y Castillo.