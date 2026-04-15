Más allá del resultado, en FBC Melgar el análisis del 3-1 ante Sport Boys se centra en el rendimiento del equipo y en lo que aún debe corregir de cara a los próximos encuentros en el Torneo Apertura de la Liga 1.

Después de esta recuperación, el comando técnico interino de Víctor Balta reconoció ese escenario y rescató la ventaja inicial en este compromiso para manejar el trámite, aunque también obligó al equipo a responder en situaciones más exigentes.

Si bien Melgar logró sostener el resultado y sacar adelante un partido que por momentos se tomó complicado, el objetivo del cuadro rojinegro es mejorar, después de un inicio con poco equilibrio.

“Estoy contento y orgulloso por ellos, por sus familias, por la hinchada en Arequipa”, dijo Balta en conferencia de prensa, post partido con Boys. Además, destacó la alineación, una propuesta en la que el técnico Miguel Rondelli apostó por dinamismo y variantes en ataque.

Pensando en lo que viene, el Dominó aún no está completo. Jugadores como el “Chapu” Bordacahar, Horacio Orzán y Franco Zanelatto continúan en proceso de recuperación, evolucionando de manera favorable, aunque su retorno será progresivo.

La idea del comando técnico es no apresurar su regreso, para que puedan reincorporarse en óptimas condiciones y aportar en un plantel que busca consolidarse.

El próximo enfrentamiento de Melgar es este domingo 19 de abril frente a Universitario de Deportes. El partido será a las 5:15 p.m. en el estadio de la UNSA.