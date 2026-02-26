El FBC Melgar tiene una oportunidad clave para volver a la senda del triunfo y recuperar confianza ante su hinchada. El conjunto rojinegro enfrentará este viernes 27 de febrero a Los Chankas, en un compromiso que aparece como determinante para sus aspiraciones en la Liga 1 2026.

La jornada 5 del Torneo Apertura se disputará a las 5:45 p.m. en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), escenario donde el equipo arequipeño espera hacerse con la victoria y marcar diferencias.

El Dominó acumuló nueve puntos en sus primeros cuatro partidos, donde tres fueron triunfos consecutivos. No obstante, en el último encuentro fue derrotado por FC Cajamarca en 3-1, por lo que espera recuperar la senda.

Dirigidos por Juan Reynoso y contando con el delantero Bernardo Cuesta, quien atraviesa un buen momento ofensivo, el cuadro arequipeño no dudará en plantear nuevas estrategias para conseguir su objetivo.

En la posible alineación estarán Cabezudo; Lazo, Alcantar, Deneumostier, Zegarra; Guzmán, Tandazo, Salas, Bordacahar; Cuesta, Vidales. DT: Juan Reynoso.

Por su parte, el elenco de Los Chankas llega a este compromiso con 8 unidades. En su último partido venció 3-2 a Sport Huancayo, por lo que está con toda la motivación para continuar en ese camino.

Cabe mencionar que para este encuentro, Kevin Ortega será el árbitro principal. Como primer asistente estará José Castillo, segundo a André Mendoza y cuarto a Gerson Villamar. En el VAR estarán Jonathan Zamora y Vera Yupanqui (AVAR).