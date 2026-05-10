Por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1, FBC Melgar visita este domingo (15:30 horas) al Comerciantes Unidos en el estadio Juan Maldonado Gamarra de Cutervo, en Cajamarca, con el objetivo de seguir sumando puntos y mantener su posición en el torneo peruano.

Tras la última victoria ante UTC en calidad de local, los rojinegros llegan con la moral en alto, sobre todo con el capitán Bernardo Cuesta a un gol de llegar a los 200 goles con la camiseta de FBC Melgar.

En tanto, Comerciantes Unidos sufrió una derrota ante Cienciano en Cusco por la mínima diferencia en un encuentro cuestionado por el tiempo añadido. Mientras el Dominó llega con 20 puntos, los locales se encuentran con 19 unidades.

El plantel dirigido por Miguel Rondelli arribó a la capital de la República la tarde del viernes; posterior a ello, se trasladó a Chiclayo (Lambayeque) por la noche. En esta ciudad realizó el entrenamiento previo para luego partir por la noche a Cutervo.

La terna para este encuentro está dirigida por Walter Guadalupe, quien estará acompañado de Elisban Sinsaya y Litman Vela Dávila como asistentes, mientras que el cuarto árbitro será Niles Cieza Díaz.

En el historial, el equipo rojinegro tiene 10 partidos ante los cajamarquinos, de los cuales solo el primero de ellos, jugado de visita en el 2016, terminó con derrota para los arequipeños. Desde ese entonces, el Dominó no conoce de derrotas ante Comerciantes Unidos; no obstante, en este largo historial, solo cosechó 3 triunfos.