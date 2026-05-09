Este fin de semana se jugará la tercera fecha de la fase de grupos de la Etapa Provincial de la Copa Perú en Arequipa, y tras esta jornada se conocerán a los 20 clasificados a la Fase 2, que se disputará mediante llaves eliminatorias en partidos de ida y vuelta.

El partido entre Sport Pampino de Tiabaya y Salsa Brava de Miraflores será el único a disputarse esta tarde en el estadio Estación de Uchumayo, a las 15:00 horas, mientras que los 19 partidos restantes se disputarán el domingo.

Hasta el momento, solo Sportivo Huracán (Arequipa) y UD Carilsa (Yarabamba) son los únicos equipos clasificados a la siguiente fase; no obstante, la posición en la que acaben en sus grupos dependerá de los resultados de esta fecha.

Grupo A:

Toro FC Junior (JLByR) vs. CIMAC (Paucarpata), estadio Simón Bolívar, 10 de mayo, 14:00 horas.

Do Brasil (A.S.A) vs. Cultural Characato, Parque Temático A.S.A., 10 de mayo, 10:00 horas.

Grupo B:

Parish FC (Tiabaya) vs. Internacional Junior (Yanahuara), Estación de Uchumayo, 10 de mayo, 9:00 horas.

Atlético Arequipa City (C. Colorado) vs. FC La Pepa (M. Melgar), estadio Arturo Díaz Huerta, 10 de mayo, 13:00 horas.

Grupo C:

ADF Canteras Arequipa (Socabaya) vs. Deportivo Wander’s (Sachaca), estadio Ciudad Mi Trabajo, 10 de mayo, 9:00 horas.

San José (Yanahuara) vs. Santa Ana (Mollebaya), estadio municipal de Sachaca, 10 de mayo, 10:00 horas.

Grupo D:

Deportivo Scorza (Mollebaya) vs. FC Yarabamba (Yarabamba), estadio municipal de Mollebaya, 10 de mayo, 10:00 horas.

Defensor Arica (M. Melgar) vs. Deportivo Libertad (Uchumayo), estadio Maracaná, 10 de mayo, 14:00 horas.

Grupo E:

Dinamo Leticia (Uchumayo) vs. Sportivo Huracán (Arequipa), estadio Estación de Uchumayo, 10 de mayo, 11:00 horas.

FC Simón PCJ (JLByR) vs. Defensor Alto Gráficos (A.S.A.), estadio Simón Bolívar, 10 de mayo, 1:30 horas.

Grupo F:

Real Castilla (C. Colorado) vs. Amigos de la PNP (Cayma), estadio Arturo Díaz Huerta, 10 de mayo, 15:00 horas.

Aragonés Porongoche (Paucarpata) vs. FBC Melgarcito (La Joya), estadio Máximo Carrasco, 10 de mayo, 15:00 horas.

Grupo G:

Sport Pampino (Tiabaya) vs. Salsa Brava (Miraflores), estadio Estación de Uchumayo, 9 de mayo, 15:00 horas.

San José (Socabaya) vs. FBC Atlético Arequipa (Yura), estadio Ciudad Mi Trabajo, 10 de mayo, 11:00 horas.

Grupo H:

CADMA (Hunter) vs. Barrio Nuevo (Vítor), estadio Juan Velasco Alvarado, 10 de mayo, 10:30 horas.

UD Carilsa (Yarabamba) vs. Defensor El Cruce (La Joya), estadio municipal de Yarabamba, 10 de mayo, 11:00 horas.

Grupo I:

AD Stranger’s (Sachaca) vs. Real Católica (Cayma), estadio municipal de Sachaca, 10 de mayo, 12:00 horas.

Atlético Pisco (Hunter) vs. Ciclón Miraflores (Miraflores), estadio Juan Velasco Alvarado, 10 de mayo, 11:30 horas.

Grupo J:

Deportivo Signos (Yura) vs. Sportivo Huracancito (Arequipa), estadio Olímpico Ciudad de Dios, 10 de mayo, 10:00 horas.

Huracán (Vítor) vs. Olímpico San Francisco (Characato), estadio Walter Vizcarra Gonzáles, 10 de mayo, 13:00 horas.