El pasado 27 de marzo, el Torneo Clasificatorio para los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 llegó a su fin, dejando como resultado a los equipos campeones que aseguraron su presencia en la máxima cita del deporte universitario continental.

En la disciplina de fútbol femenino, el equipo de la UPC se consagró campeón tras enfrentarse a la UTP, demostrando solidez colectiva y un alto nivel competitivo.

En la rama masculina, el título de fútbol varones fue obtenido por la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo, quien se enfrentó a UNHEVAL, que logró imponerse con autoridad en la final.

Por su parte, en básquetbol femenino, la UPC volvió a destacar al coronarse campeona, mientras que en básquetbol masculino el equipo de la misma casa de estudios reafirmó su dominio al quedarse también con el primer lugar.

En futsal femenino y masculino, la USIL logró un doblete histórico al consagrarse campeona en ambas categorías, evidenciando un gran nivel técnico y cohesión de equipo. Finalmente, en la disciplina de voleibol, la UPC se alzó con el título en la categoría femenina, mientras que en voleibol masculino, la USMP obtuvo el campeonato, asegurando su clasificación.

Los equipos campeones representarán al país en los próximos Juegos Panamericanos Universitarios 2026, solo en la disciplina de fútbol clasifican campeón y subcampeón, llevando consigo la ilusión y el orgullo de sus respectivas universidades.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad