Alianza Atlético enfrenta hoy al poderoso equipo de Cienciano del Cusco en la altura de la ciudad imperial, buscando traerse un buen resultado.

“Churres” y “rojos” se enfrentan hoy, a partir de las 7:00 p.m., en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la cuarta fecha del Torneo Apertura, que será dirigido por el árbitro Micke Palomino, mientras en el VAR estará el referí Jhonathan Zamora Quiroz.

LISTOS

El técnico argentino Federico Urciuoli ha preparado una buena táctica para enfrentar al “equipo papá” en una plaza complicada por la altura, pero señaló que hay argumentos suficientes para traerse un buen resultado.

“ Estuvimos trabajando duro, corrigiendo errores y buscando un buen planteamiento de cómo enfrentar a Cienciano . El plantel va motivado luego del empate que le sacamos al Alianza Lima, en un arduo partido que bien lo pudimos haber ganado ”, dijo el estratega.

Los jugadores ofrecieron darse íntegros en este partido y seguir avanzando en la tabla.

Cabe señalar que el cuadro de Federico Urciuoli enfrentará el próximo 3 de marzo, a las 9:00 p.m., en el Estadio Mansiche de Trujillo ante el otro equipo peruano Deportivo Garcilaso, por la etapa preliminar de la Copa Conmebol Sudamericana.

EL RIVAL

Uno que destaca en el equipo rojo de Horacio Melgarejo es el defensa Claudio Núñez, quien señaló que enfrentarán a Alianza Atlético con la mejor disposición de lograr los tres puntos.

“Queremos iniciar la recuperación en casa. Ante la “U” no se pudo conseguir un mejor resultado, queremos ganarle a Alianza y avanzar en la tabla (están en puesto 12), pues el club se merece estar en las primeras posiciones ”, expresó el defensa cusqueño.

Cienciano tiene tres puntos por la goleada de 6-1 que le aplicaron a Juan Pablo II. “Son puntos que hay que afinar y ya estamos ahora en la cuarta fecha y queremos avanzar”, dijo.