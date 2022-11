El hombre gol en Sport Huancayo tiene nombre y apellido: Luis Benites. Es piurano, extremo, tiene 26 años y acaba de cerrar su mejor temporada como futbolista al anotar 19 goles en la Liga 1. Además, ‘Chin’, como lo llaman desde que jugaba la Copa Perú con Defensor La Bocana (2014), clasificó con los ‘wankas’ a la Copa Libertadores 2023.

Sin embargo, su gran momento futbolístico no fue suficiente para el seleccionador Juan Reynoso, quien no lo consideró en su lista de jugadores convocados que disputarán con el ‘equipo de todos’ los amistosos ante Paraguay y Bolivia, el próximo 16 y 19 de noviembre, respectivamente. En charla con diario Correo, Benites habló sobre su regular campaña con los huancaínos, la ausencia en la selección peruana de fútbol y su futuro inmediato.

Tuviste, en lo personal, una temporada 2022 de ensueño...

Me quedo satisfecho por la temporada que hizo el equipo. Fue muy linda. Me siento tranquilo, ya que dejé todo en la cancha. También se cometieron errores, pero es parte de la profesión. Gracias a Dios me fue muy bien en lo personal y grupal.

¿Vas a renovar contrato con Sport Huancayo o hay otras ofertas por analizar?

Me voy a reunir con los directivos de Sport Huancayo, así que vamos a ver cómo resulta mi situación contractual, siempre buscando el crecimiento futbolístico.

¿El deseo también es jugar en un club grande de la capital?

Todo jugador desea crecer futbolísticamente, más con una camiseta de un equipo de la capital, pero no me voy a adelantar a nada. Tampoco me quiero desesperar, todo con calma. El de arriba manda. Gracias a Dios, me fue muy bien. Ahora me toca esperar lo mejor para mi familia, que es lo primordial.

¿Te sorprendió tu ausencia en la selección peruana?

Me quedo tranquilo. No te voy a negar que la ilusión está. Ahora, me toca seguir trabajando. Soy un jugador que lucha por obtener sus metas. Voy a esperar. Y seguiré trabajando para mantener mi regularidad, para seguir creciendo futbolísticamente en mi carrera.

Juan Reynoso convocó a dos compañeros tuyos en Sport Huancayo: Ángel Zamudio y Leonardo Villar. El entrenador está observando a jugadores de clubes de provincia...

Es algo muy lindo, ya que el técnico llega a observar los entrenamientos de los equipos de provincia, también les da oportunidades a los jugadores de diferentes clubes, y se ve bien. Me siento contento por mis compañeros. La selección le abre las puertas a Sport Huancayo. Les deseo todo lo mejor a Ángel Zamudio y Leonardo Villar; igualmente, a todos los convocados a la selección.

Hernán Barcos te pisa los talones en la tabla de goleadores. Suma 17 tantos y jugará las finales por el título nacional...

Me siento muy orgulloso de pelear con Hernán Barcos la tabla de goleadores. Tiene una trayectoria muy buena. Es el mejor delantero del fútbol peruano. Se nota que es una gran persona. Además, siempre trata de apoyar a la gente a través de campañas solidarias, eso es muy bueno y lindo. También he disputado con jugadores de mucha jerarquía como Danilo Carando (Cienciano) y Yorleys Mena (César Vallejo), delanteros que viven del gol, así que me siento muy orgulloso por mi trabajo con Sport Huancayo. Yo soy extremo y he podido responder a las expectativas del grupo. Después, si quedo o no como goleador del campeonato en la temporada 2022, lo dejo en manos de Dios. Siempre estaré agradecido con el de arriba.

¿Viajarás a Piura al reencuentro con la familia?

Sí, es momento de compartir con ellos. Ahora, despejado del trabajo, voy a disfrutar de la familia, con mi esposa e hijo Adriano, ya que uno por la carrera de futbolista se pierde fechas importantes, celebraciones, temas familiares.

SABÍAS QUE

28 Goles lleva ‘Chin’ en su hoja de vida futbolística.

3 etapas ha jugado el piurano: Copa Perú , Liga 2 y Liga 1 .

, y . Confesó también que sus máximos referentes en el fútbol son William Chiroque y Roberto ‘Malingas’ Jiménez, sus paisanos. “Siempre me aconsejaban. Son buenos amigos, pude jugar con ellos”, expresó emocionado.